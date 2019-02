Von: Redaktion DER FARANG | 27.02.19

THAILAND: Das Smog-Problem in neun nördlichen Provinzen wird sich in den Monaten März und April aufgrund von vermehrten Waldbränden verschlechtern.

Das sagte Chongklai Worapongsathorn, stellvertretender Generaldirektor der Behörde für Nationalparks, Natur- und Pflanzenschutz, auf einer Versammlung vor Feuerwehrleuten. Sie werden in die nördlichen Provinzen geschickt, um Waldbrände zu bekämpfen, die seit Wochen PM2,5-Staubpartikel und Rauch absondern und die Gesundheit der Bevölkerung gefährden. Hubschrauber wurden zur Unterstützung der Feuerwehrleute in Bereitschaft versetzt.

In Lampang, Chiang Rai, Nan, Phrae, Phayao, Mae Hong Son, Chiang Mai, Lamphun und Tak sind seit dem 10. Februar bis zum 30. April offene Feuer verboten. Das gilt für abgeerntete Felder, Gartenabfälle und Müll. PM2,5-Partikelwerte erreichten in den letzten Tagen in Lampang 67 bis 73 Mikrometer, während im Tambon Jongkham der Provinz Mae Hong Son 68 Mikrometer bei einem Grenzwert von 50 gemessen wurden. Laut der Behörde zur Kontrolle der Umweltverschmutzung hat die Luftqualität in sieben nördlichen und zwei nordöstlichen Provinzen den orangefarbenen Wert erreicht. Das bedeutet eine erhebliche Gesundheitsgefährdung.