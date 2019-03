Von: Redaktion DER FARANG | 05.03.19

THAILAND: Fast eine Viertelmillion Menschen haben vom 17. bis 23. Februar wegen der heftigen Luftverschmutzung im Norden Kliniken und Krankenhäuser aufgesucht.

Das Büro für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten in Chiang Mai gab am Montag mit 248.618 die exakte Zahl der Erkrankten an. Kinder litten unter Atembeschwerden, Erwachsene über 60 an Kreislaufproblemen, weitere Menschen an entzündete Hauterkrankungen und Augenreizungen. Am schlimmsten war die Situation in Lampang: 874,6 Personen pro 100.000 Einwohner suchten einen Arzt auf, gefolgt von Phayao (818,4), Chiang Mai (549,3), Phrae (540,1), Chiang Rai (496,9), Lamphun (429,3), Mae Hong Son (380,8) und Nan (353.8).

Bei 95 Hotspots gab das Pollution Control Department (PCD) am Montagmorgen den 24-Stunden-Durchschnitt von PM2,5 Feinstaubpartikeln mit einem Durchmesser von 2,5 Mikrometern oder weniger zwischen 28 und 84 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft in neun Provinzen an. Am Montag um 10 Uhr hatte die Innenstadt von Chiang Mai in der Nähe der Schule Yupparat 108 mcg PM2,5 und einen Luftqualitätsindex (AQI) von 218.

Waldbrände und offene Feuer auf Ackerland tragen weiterhin wesentlich zum Dunst bei. Das Brand-Monitoring-System der Geoinformatik- und Raumfahrtentwicklungsagentur (www.fire.gistda.or.th) identifizierte am Sonntag in ganz Thailand 280 Brände, die meisten davon auf Ackerland: 95 im Norden, 73 in der Zentralregion, 52 im Nordosten, 48 im Westen, 10 im Osten und 2 im Süden. Im Bezirk Dok Kham Tai von Phayao bekämpften 100 Freiwillige am Montag einen Waldbrand. Behörden rufen die Bewohner auf, im Wald keine Lagerfeuer anzuzünden, weil sie schnell außer Kontrolle geraten können, Hunderte von Bäumen zerstören und Wildtiere töten.