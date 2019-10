Smog kehrt nach Bangkok zurÃ¼ck

BANGKOK: Der starke Verkehr und die gegenwärtige Wetterlage hat die Feinstaubbelastung in der Luft vor allem in den Bezirken Bang Kholaem und Bang Phlat ansteigenlassen.

Laut Generaldirektor Pralong Damrongthai vom Pollution Control Department wurden seit Donnerstag entlang der Rama III Road in Bang Kholaem und der Charan Sanitwong Road in Bang Phlat bei 2,5-Partikeln bis zu 53 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen. Der von der Regierung festgelegte Sicherheitswert beträgt 50 mcg. Der Generaldirektor führt die Luftverschmutzung auf stagnierende Luft und starken Verkehr zurück. In den 24 Stunden bis 9 Uhr am Freitagmorgen zeichnete die Abteilung PM2,5-Werte von 22 bis 53 mcg im Großraum Bangkok auf. Laut Pralong zeigt die Tendenz nach oben.

Die meteorologische Abteilung teilte am Freitagmorgen mit, dass ein Hochdrucksystem aus China von Samstag bis Dienstag das Wetter im Norden des Landes bestimmen wird. Die Bevölkerung muss mit Gewittern, niedrigeren Temperaturen und starken Winden rechnen.