Smog hat fast alle Menschen getroffen

Von: Redaktion DER FARANG | 08.04.19

CHIANG MAI: Laut einer Umfrage von Nida Poll hat der seit Wochen über Nordthailand liegende dichte Smog die meisten Menschen getroffen.

Eine Mehrheit (83%) der Befragten hatte unter den giftigen Partikeln zu leiden. Von den Betroffenen gaben 60 Prozent an, dass sie an Erkältungssymptomen mit gereizten und laufenden Nasen litten. 49 Prozent nannten Atemnot, 48 Prozent Augenreizungen, 39 Prozent Husten und Halsschmerzen, 7 Prozent Hautausschläge am ganzen Körper, 2 Prozent verminderte Sehkraft. Auf die Frage, welche Ausgaben sie für die medizinische Behandlung hatten, gaben 46 Prozent an, sie sei kostenlos gewesen. 27 Prozent haben weniger als 500 Baht ausgegeben, 13 Prozent zwischen 501 und 1.000 Baht, 2 Prozent zwischen 1.001 und 1.500 Baht, 6 Prozent zwischen 1.501 und 2.000 Baht und 6 Prozent mehr als 2.000 Baht. Befragt wurden am 4. und 5. April 1.253 Menschen in den neun nördlichen Provinzen Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Mae Hong Son, Nan, Lampang, Phayao, Phrae und Tak.