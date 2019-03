Von: Redaktion DER FARANG | 25.03.19

CHIANG MAI: Noch wirkt sich die schlechte Luftqualität, der über Chiang Mai liegende dichte Dunst nicht auf das Tourismusgeschäft aus.

Die Tourismusindustrie meldet keine Absagen und blickt zuversichtlich auf das thailändische Neujahrsfest Mitte April. Denn Smog hat es jedes Jahr gegeben, obwohl die Stadt diesmal das Ranking der Luftverschmutzung anführt. Laut La-iad Bungsrithong, Präsidentin der lokalen Thai Hotel Association, scheint es bei der Belegung einen kurzfristigen Rückgang gegeben zu haben. Das schreibt sie indessen dem Monat März als Nebensaison und nicht der Umweltverschmutzung zu. Stornierungen von Urlaubs- oder MICE-Gästen habe es nicht gegeben. Und zu Songkran erwartet sie eine ähnlich gute Auslastung wie im Vorjahr, nämlich 85 Prozent, berichtet „ttgasia.com“. Auch am Sonntag lagen die PM2,5-Werte in neun nördlichen Provinzen mit 90 bis 241 Mikrogramm per Kubikmeter Luft weit über dem Grenzwert von 50. Am Samstag war die Sicht auf dem Flughafen Chiang Mai mit 1.300 Metern so gering, dass drei Flugzeuge den Airport nicht anfliegen konnten. Die Maschinen mussten nach Chiang Rai und Phitsanulok ausweichen oder wieder nach Bangkok zurückkehren.