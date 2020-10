Von: Redaktion DER FARANG | 14.10.20

BANGKOK: Mit einer neuen „Smart Visa“ und kostenloser Elite Card wollen Behörden Investoren und Langzeittouristen nach Thailand holen.

Laut „Thansettakij“ will das Board of Investment (BOI), das alle größeren Investitionen im Königreich genehmigen muss, die „Smart Visa" Ausländern geben, die eine acht Millionen Baht teure Eigentumswohnung kaufen und diese acht Jahre lang nicht verkaufen. Ausländer erhalten die Elite Card kostenlos, wenn sie einen hohen Betrag in Thailand investieren. Und Wohlhabende mit mindestens 31,5 Millionen Baht (1 Million US-Dollar) erhalten eine Arbeitserlaubnis.

Die Website des BOI beschreibt das „Smart Visa" wie folgt: Smart Visa ist eine neue Art von Visum, das speziell entwickelt wurde, um hochqualifizierte Arbeitskräfte, Investoren, Führungskräfte und Existenzgründer anzuziehen, die in bestimmten Branchen im Königreich Thailand arbeiten oder investieren möchten.