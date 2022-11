Von: Björn Jahner | 16.11.22

Polizeigeneral Surachate „Big Joke“ Hakparn, stellvertretender Chef der Nationalen Polizei, spricht auf dem Forum „Thailand Smart City: Bangkok Model“. Foto: The Nation

BANGKOK: Das Projekt „Smart Safety Zone 4.0“ der Königlich Thailändischen Polizei hat das Vertrauen der Menschen in die Arbeit der Polizei erheblich gestärkt, sagte der stellvertretende Chef der Nationalen Polizei, Polizeigeneral Surachate „Big Joke“ Hakparn am Dienstag (15. November 2022) auf dem Forum „Thailand Smart City: Bangkok Model“, das von „Nation TV“ und „Post Today“ im Grand Hyatt Erawan Hotel veranstaltet wurde.

„Abgesehen davon, dass das Vertrauen der Menschen in die Arbeit der Polizei um 80 Prozent gestiegen ist, ist auch die Angst vor Kriminalität auf unter 40 Prozent gesunken“, informierte Big Joke unter Berufung auf die Polizeidaten von November 2021 bis Juni 2022.

Die Smart Safety Zone 4.0 wurde im vergangenen Jahr vom ehemaligen Chef der Nationalen Polizei, Pol General Suwat Jangyodsuk, als Teil des Plans zur Schaffung intelligenter Städte initiiert.

„Das Projekt umfasst die Erneuerung der Fahrbahnmarkierungen, das Beschneiden von Bäumen, die Installation von Straßenbeleuchtung und ein Netzwerk von ‚intelligenten‘ CCTV-Kameras“, erklärte er.

Nach Aussage von Big Joke ermöglichen die Kameras mit künstlicher Intelligenz (KI) der Polizei die Identifizierung von Verdächtigen innerhalb von zwei Minuten, anstatt wie früher zwei Tage. „Weitere solcher Kameras wurden in Bangkoks belebten Bezirken Lumpini und Huai Khwang installiert“, fügte er hinzu.

Er dankte auch den Anwohnern dafür, dass sie der Polizei die Installation von CCTV-Kameras zur wirksamen Verbrechensbekämpfung gestattet haben.

„Anfänglich wollten die Menschen in dieser Angelegenheit nicht mit der Polizei zusammenarbeiten, weil sie Angst hatten, dass ihre Privatsphäre verletzt werden könnte“, betonte Big Joke. Nachdem sie jedoch auf Einladung der Beamten die Vorgänge in der Polizeizentrale beobachtet hatten, willigten sie schließlich ein, was laut Big Joke ein Beweis dafür sei, dass die Menschen der Polizei wieder vertrauten.

Das Projekt „Smart Safety Zone 4.0“ wurde auf dem World Police Summit 2022, der im März in Dubai stattfand, mit dem Preis „Best Experience in Community Policing“ ausgezeichnet, so Big Joke.