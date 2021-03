Smart EV City-Zone auf der Bangkok Motor Show

Von: Redaktion DER FARANG | 23.03.21

In der Smart EV City-Zone werden Fahrzeuginnovationen aus dem Bereich Elektromobilität präsentiert. Foto: Facebook/Bangkok International Motor Show

BANGKOK: Von Mittwoch bis zum 4. April ist die Bangkok International Motor Show in der Impact Challenger Hall 1-3 (Muang Thong Thani) an Wochentagen von 12 bis 22 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Neu auf der 42. Messe ist die Smart EV City-Zone, in der Automobilinnovationen, Elektromotorräder und -roller sowie andere innovative Produkte und Spitzentechnologien vorgestellt werden. Zu den teilnehmenden Herstellern gehören u.a. Ford, BMW, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Aston Martin, Maserati, Bentley und Volvo. Bei den Motorrädern werden japanische Hersteller sowie Harley-Davidson, KTM und Husqvarna vertreten sein. Die Besucher sind auch eingeladen, die Car Buddy by GPI-Applikation herunterzuladen mit Informationen über Autos, Wartung und Pannenhilfe sowie Aktionen und Promotions von vielen Autofirmen.

Direkt hinter den Challenger Hallen 1- bis 3 findet im gleichen Zeitraum die 12. Bangkok Used Car Show statt, die hochwertige japanische und europäische Autos zu günstigen Preisen von mindestens zehn Gebrauchtwagenhändlern anbietet.

Auf der von Grand Prix International ausgerichteten Motormesse beträgt die Eintrittsgebühr 100 Baht, und 20 Baht für die Gebrauchtwagen-Show. Weitere Informationen auf bangkok-motorshow.com und bangkokusedcarshow.com sowie auf Facebook.