Von: Björn Jahner | 01.03.23

Foto: The Nation

CHIANG MAI: Thailands Electronic Transactions Development Agency (ETDA) hat am Dienstag (28. Februar 2023) offiziell den Wettbewerb „Hack for Good: Well-Being Creations“ gestartet. Gesucht werden die besten innovativen Lösungen für den Aufbau einer sogenannten „Smart City“ in Chiang Mai.

Der Wettbewerb markiert den Beginn der Maßnahmen der ETDA, mit denen intelligente Städte im ganzen Land aufgebaut werden sollen. Gleichzeitig ermöglicht er Teilnehmern aus Start-ups, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und der Bevölkerung die Beteiligung an der Lösung sozialer Probleme.

ETDA-Direktor Chaichana Mitphan sagte in seiner Eröffnungsrede, dass die ETDA nach mehrjähriger Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen bei der Sammlung von Informationen und Daten festgestellt habe, dass die meisten Städte in Thailand ein gewisses Maß an Bereitschaft zur Nutzung digitaler Technologien für ein besseres Leben aufweisen.

Jede Stadt habe jedoch ihre eigenen Probleme, die geeignete digitale, innovative Lösungen für das Problem erforderten, erklärte er.

Er räumte ein, dass trotz des Wissens um das Problem und der Verfügbarkeit geeigneter Daten die Regierung nicht in der Lage sei, einige Probleme zu lösen, und dass eine dritte Partei, ob privat oder öffentlich, einige Werkzeuge und Lösungen zur Verfügung stellen müsse.

Erreichen von Innovatoren

Er führte fort, dass mit dem Wettbewerb außergewöhnliche Innovatoren im ganzen Land erreicht werden sollen, die ihre digitalen Lösungen für die drei Probleme präsentieren, die die ETDA und ihre Partner festgelegt haben:

lebenswerter und sicherer Wohnraum, zugängliche öffentliche Gesundheitsdienste und sichere und gesunde Lebensmittel.

Er sagte, dass Chiang Mai als Ausgangspunkt für diese Art von Wettbewerb gewählt wurde, weil die Provinz über die am besten vorbereitete lokale Wirtschaft, digitale Infrastruktur und digitalversierte Einwohner verfügt.

Der stellvertretende Geschäftsführer der ETDA, Tyn Tawitaranond, erklärte, dass die Agentur davon ausgeht, dass die Lösungen für Chiang Mai auf andere Gebiete im ganzen Land ausgeweitet werden können und dort Anwendung finden.

Die Teilnehmer erhalten nicht nur finanzielle Unterstützung und die Möglichkeit, ihr Geschäft auszubauen, sondern sie werden auch über ETDA-Partner wie Techsauce Media Kontakte knüpfen, um globale Investoren zu erreichen, sagte er.

Tyn führte fort, dass diese Verbindungen es diesen digitalen Dienstleistern schließlich ermöglichen würden, mit ihrer eigenen intelligenten Lösung für Smart Cities, deren Potenzial bereits nachgewiesen wurde, weltweit tätig zu werden.

Digitale Nomaden anlocken

Charle Charoenphan, Chief Strategy Officer und Leiter des thailändischen Accelerators von Techsauce Media, fügte hinzu, dass jede thailändische Provinz, insbesondere Bangkok, Chiang Mai und Phuket, ihr eigenes Alleinstellungsmerkmal hat, um ausländische „digitale Nomaden“ anzuziehen – Menschen, die frei reisen, während sie mithilfe von Technologie und Internet aus der Ferne arbeiten.

Wenn Thailand also hervorragende digitale Dienstleistungen anbietet, werden mehrf digitale Nomaden nach Thailand reisen. Langfristig wird dies der thailändischen Wirtschaft zugutekommen.

Er wies darauf hin, dass es für das Land besser wäre, seine eigenen digitalen Unternehmen zu haben, um auch diese Investoren anzuziehen, da die meisten globalen Investoren ihren Fokus auf Unternehmen mit menschenzentrierter Technologie verlagert haben.

Krithpaka Boonfueng, stellvertretende Exekutivdirektorin (Innovationssystem) der Nationalen Innovationsagentur (NIA), einem der Partner der ETDA, sagte, dass der Wettbewerb Thailand beim Aufbau eines offenen Systems zur gemeinsamen Nutzung von Daten helfen soll.

Sie erklärte, dass alle Unternehmen und Start-ups, die auf digitaler Technologie basieren, Daten benötigen, um Lösungen zu entwickeln. Durch die Öffnung seines Datenaustauschsystems wird Thailand endlich in der Lage sein, soziale Innovationen mit großen Auswirkungen auf die Gesellschaft zu fördern.

Neben der NIA und Techsauce Media hat die ETDA mit der Program Management Unit for Area-based Development (PMU-A), AXONS (Thailands Agrartechnologie-Startups), dem Vimut Hospital, der Chiang Mai University und dem Gouverneur von Chiang Mai zusammengearbeitet, um diesen Wettbewerb durchzuführen.

Ein Wettbewerb mit Sinn und Zweck

ETDA-Direktor Chaichana ist der Ansicht, dass der „Hack for Good“-Wettbewerb nicht nur ein wichtiger Mechanismus ist, um nach innovativen Lösungen zu suchen, die das Leben der Menschen in Chiang Mai verbessern, sondern auch ein Bereich, in dem Innovationen von Dienstleistern gemeinsam geschaffen und entwickelt werden.

In der Zwischenzeit haben neue Innovationsentwickler die Möglichkeit, ihr Geschäft auszubauen und innovative Lösungen in die Tat umzusetzen.

„Diese Anbieter werden für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Landes in der Zukunft entscheidend sein“, fügte er hinzu.

Interessierte Start-ups, KMUs, Studenten und die breite Öffentlichkeit können bis zum 15. März 2023 einen Entwurf ihres Geschäftsplans einreichen. Ein Team darf nicht mehr als 4 bis 5 Mitglieder haben.

Er sagte, dass der Geschäftsplan eine Lösung bieten müsse, die die Bedingungen erfüllt und realisierbar ist. Die verbleibenden 15 Teams werden vom Ausschuss ausgewählt und erhalten Schulungen von Mentoren und Experten aus verschiedenen Bereichen.

Der Gewinner erhält 400.000 Baht in bar sowie eine Plakette und eine Urkunde. Der Zweitplatzierte erhält 300.000 Baht und der Drittplatzierte 150.000 Baht. Wichtig ist, dass alle drei Gewinner die Möglichkeit erhalten, auf der Tech-Showcase-Bühne des Techsauce Global Summit 2023 zu präsentieren.