Von: Björn Jahner | 10.03.19

Foto: Thai Association for Town Planning

SARABURI: Die ersten sogenannten „Smart-Busse“ werden ab April in Saraburi in der Zentralregion des Landes eingesetzt. Sie sind Teil des Planes, die Region zu einer „MICE and Smart City“ zu entwickeln.

„Smart City“ ist ein Sammelbegriff für gesamtheitliche Entwicklungskonzepte, die darauf abzielen, Städte effizienter, technologisch fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver zu gestalten, während die Abkürzung „MICE“ die Tagungswirtschaft beschreibt. Die modernen Linienbusse sind mit GPS-Technik ausgestattet, mit denen die genauen Ankunftszeiten und Positionen der Fahrzeuge ermittelt werden können. Sie sollen später zwischen der entstehenden Bahnstation der geplanten High-Speed-Eisenbahn und der Sutbanthat Road verkehren, die als MICE-Knotenpunkt der Provinz gilt.