Von: Björn Jahner | 25.08.22

CHIANG MAI: Die Swiss Lanna Society (SLS) präsentiert im Oktober ein ganz besonderes Event. Anlässlich der 90-jährigen Thai-Schweizer Freundschaft wird der international bekannte Schweizer Gitarrist Christoph Denoth in Begleitung der Sopranistin Masami Suzuki Musikfans in Chiang Mai mit einem Konzert verwöhnen.

Masami Suzuki.

Er wird nur drei Konzerte in Thailand geben – und zwar in Bangkok, Hua Hin und in Chiang Mai.

Das Konzert und der anschließende Apéro Riche finden beim SLS-Sponsor 137 Pillars House statt.

Datum: Donnerstag, 6. Oktober 2022

Registrierung: 17.30 Uhr

Konzertbeginn: 18.30 Uhr

Apéro Riche: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Preis: Mitglieder/ Sponsoren: 1.200 Baht/ Gäste: 1.500 Baht. Im Preis inbegriffen sind das Konzert und das Essen.

Ort: 137 Pillars House, Chiang Mai (Karte).

Anmeldungen werden bis zum 25. September 2022 per E-Mail entgegengenommen. Mehr erfahren Sie bei der Swiss Lanna Society.