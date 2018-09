Von: Redaktion DER FARANG | 04.09.18

LJUBLJANA (dpa) - Die slowenische Staats- und Regierungsspitze hat eine neue paramilitärische Einheit der politischen Rechten im Land scharf als «völlig unannehmbar» kritisiert. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft müssten gegen die erstmals am vergangenen Samstag aufgetauchte Gruppe vorgehen, verlangten Präsident Borut Pahor und Regierungschef Miro Cerar am Montag in Ljubljana.

In einem Wald in der Nähe der Stadt Maribor an der Grenze zu Österreich waren Dutzende maskierte Männer in olivgrünen Uniformen aufmarschiert. Einige von ihnen hätten Waffen getragen, berichteten lokale Medien. Sie firmierten unter dem Namen «Steirer Garde» in Anspielung auf die historische Region Steiermark diesseits und jenseits Grenze. Organisator sei der prominente Nationalist und Rechtsextremist Andrej Sisko gewesen.

Es handele sich um eine «freiwillige Verteidigungsgruppe freier Männer», die ein «paralleles Rechtssystem» anstrebe, zitierte die slowenische Nachrichtenagentur STA den Anführer Sisko. Dass seine Leute zum Teil Waffen tragen, sei ein «fundamentales Menschenrecht». Das Euro- und Natoland Slowenien galt bisher als demokratisches Musterland. Heimische Sicherheitsexperten stuften die neue Gruppe als gefährlich ein.