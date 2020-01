Von: Redaktion DER FARANG | 23.01.20

WIEN/MALMÖ (dpa) - Slowenien steht als vierter Halbfinalist bei der Handball-Europameisterschaft fest.



Die Slowenen profitierten am Mittwoch vom 34:26 (16:14)-Erfolg Portugals gegen Ungarn in Malmö. Dadurch ist die Mannschaft des ehemaligen Bundesliga-Trainers Ljubomir Vranjes vor ihrem abschließenden Hauptrundenspiel am Mittwochabend (18.15 Uhr) gegen Norwegen nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze der Gruppe II zu verdrängen. Die Norweger standen bereits vorher als Halbfinalist fest.

Aus der deutschen Hauptrundengruppe I hatten sich ebenfalls vorzeitig Kroatien und Spanien für die Runde der besten vier Teams qualifiziert. Nach einer Aufholjagd trennten sich die Kroaten von den Spaniern am Mittwoch in Wien 22:22 (11:12), wodurch die beiden Mitfavoriten im Turnier weiter ungeschlagen bleiben.

Wer im Halbfinale gegen wen spielt, entscheidet sich nach der Partie Norwegens gegen Slowenien.