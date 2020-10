Slowenien verschärft Corona-Lockdown - Geschäfte und Hotels schließen

LJUBLJANA: Wegen rasch steigender Corona-Zahlen weitet das EU-Land Slowenien seine Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie aus. Ab diesen Samstag schließen die meisten Geschäfte sowie die Hotels, Kindergärten, Studentenheime, Friseurläden und Schönheitssalons. Das gab Ministerpräsident Janez Jana am Donnerstagabend bekannt.

Restaurants dürfen dann bei sich keine Gäste mehr bedienen, lediglich Auslieferung und Abholung von Speisen sind gestattet. Nicht von der Schließung betroffen sind Lebensmittelläden, Tierfutterhandlungen und Baumärkte. Die neuen Maßnahmen gelten vorerst für eine Woche.

Schon bisher galten Einschränkungen, so seit letztem Dienstag eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21.00 und 06.00 früh und seit einer Woche ein Verbot von Reisen zwischen den zwölf Regionen des Landes, von dem etwa Wege zur Arbeit ausgenommen sind. Nicht betroffen von den Maßnahmen ist der Transitverkehr. Reisende, die zwischen Deutschland und dem Balkan unterwegs sind und dabei durch Slowenien fahren, können dies weiter ungehindert tun.

Das Zwei-Millionen-Einwohner-Land verzeichnete auch am Donnerstag einen Rekordwert neuer Infektionen mit dem Coronavirus. Am Tag zuvor sei bei 1663 Menschen das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, teilte die Gesundheitsbehörde in Ljubljana mit. Das waren mehr als doppelt so viele wie eine Woche zuvor.

Die Anzahl der nachgewiesenen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen gaben die Behörden am Donnerstag mit 484 an. Neun Patienten starben in 24 Stunden an den Folgen einer Corona-Infektion, hieß es am selben Tag.

Seit Beginn der Pandemie im März wurden in Slowenien 17.651 Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen, das die Krankheit Covid-19 auslösen kann. 211 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Infektion.