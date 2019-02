Von: Redaktion DER FARANG | 20.02.19

KALASIN: Ein Slowene hat an der Soi Pimpanit Pattana acht Wahlplakate aus Verärgerung beschädigt, weil seine thailändische Freundin zum vereinbarten Abendessen nicht erschienen war.

Der 54-Jährige hatte am Valentinstag um die Hand seiner Freundin anhalten wollen. Weil sie ihn hatte sitzen lassen, betrank er sich und zerstörte acht Plakate der Partei Palang Pracharath. Sie zeigten den örtlichen Wahlkandidaten und Premier Prayut Chan-o-cha. Die Freundin hatte am Abend des Valentinstags für diese Partei am Wahlkampf teilgenommen. Der Slowene wurde in seinem Apartment festgenommen. Der Mann wurde zunächst wegen Beschädigung angeklagt. Aber als der Eigentümer des Grundstücks mit den Plakaten die Anklage fallen ließ, nachdem er erfahren hatte, was den Vandalismus verursacht hatte, verwarnte die Polizei den Ausländer und ließ ihn frei. Zur Pressekonferenz erschien der Slowene mit einer Girlande, um sich beim örtlichen Kandidaten Chalong Maralert zu entschuldigen. Dieser sagte, er habe dem Ausländer verziehen.