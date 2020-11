Slowakei: Wien-Terrorist schon früher als Munitionskäufer erkannt

BRATISLAVA/WIEN: Der Attentäter von Wien ist nach Angaben der Slowakei schon früher als von Österreich berichtet als potenzieller Käufer von Kalaschnikow-Munition identifiziert worden. Das Innenministerium in Bratislava wies am Freitag die Darstellung der österreichischen Behörden zurück, wonach Informationen schleppend übermittelt worden seien. Der slowakischen Polizei sei bereits am 10. September - nicht erst Mitte Oktober - von ihren österreichischen Kollegen bestätigt worden, dass auf dem slowakischen Foto von Juli der wegen Terrorismus vorbestrafte 20-Jährige erkannt worden sei.

Der 20-Jährige hatte am Montagabend in Wien vier Menschen erschossen und mehr als 20 weitere verletzt. Der vorbestrafte radikale Islamist hatte am 21. Juli mit einem Begleiter versucht, in der Slowakei Munition zu kaufen. Am 24. Juli habe man Wien umfassend informiert, erklärte das slowakische Innenministerium.

Wiens Polizeichef Gerhard Pürstl hatte am Freitag in einer Pressekonferenz mit Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) erneut erklärt, erst am 16. Oktober die klärende Antwort aus der Slowakei bekommen zu haben, die zur Identifikation des Mannes nötig gewesen sei. Im Juli habe man Fotos in schlechter Qualität und ein Autokennzeichen bekommen. Laut Pürstl sei nach Ermittlungen ein Bild zur Bestätigung nach Bratislava geschickt worden, die erst im Oktober erfolgt sei.

Er hatte am Freitag eingeräumt, dass vorliegende Informationen spätestens Ende Oktober zu einer anderen Gefährdungsbewertung hätten führen sollen. Der Chef des Wiener Verfassungsschutzes und mehrere Mitarbeiter sollen als Konsequenz gehen.