Von: Björn Jahner | 17.02.24

BANGKOK: Am Freitag, 15. März um 20.00 Uhr ist der britisch-US-amerikanische Gitarrist Slash zu Gast im Center Point Studio in der Soi Lasalle, wo er zusammen mit Myles Kennedy und The Conspirators auftreten wird.

Er wurde vor allem mit der Rockband Guns N’ Roses und „Sweet Child O‘ Mine“ bekannt, eines der berühmtesten Gitarrenriffs der Rock-Geschichte. Konzerttickets sind für 2.600 Baht (Zone B), 3.600 Baht (Zone A) und 6.800 Baht (VIP) online bei Ticketmelon erhältlich.