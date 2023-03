Von: Björn Jahner | 12.03.23

BANGKOK: Der ehemalige Gouverneur von Bangkok, Sukhumbhand Paribatra, gehört zu den 13 Personen und Einrichtungen, die wegen Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem Betriebsvertrag der BTS Green Line bis zum Jahr 2042 angeklagt sind.

Ebenfalls angeklagt sind Keeree Kanjanapas, Vorsitzender der BTS Group Holdings, der Muttergesellschaft des Skytrain-Betreibers Bangkok Mass Transit System Co (BTSC), und BTSC-Chef Surapong Laoha-Unya.

Die Nationale Antikorruptionskommission (NACC) erhob am Freitag (10. März 2023) Anklage gegen 11 Personen sowie gegen BTSC und die Bangkok Metropolitan Administration (BMA). Sie alle werden der Korruption und des Fehlverhaltens im Zusammenhang mit dem 190-Milliarden-Baht-Vertrag beschuldigt, der am 8. Mai 2012 zwischen Bangkoks Investmentgesellschaft Krungthep Thanakom (KT) und BTSC unterzeichnet wurde.

Dieser Vertrag erlaubte es BTSC, die Green Line, einschließlich der Abschnitte On Nut-Bearing, Saphan Taksin-Wongwian Yai, Mor Chit-On Nut und National Stadium-Saphan Taksin, bis 2042 zu betreiben und zu warten.

„Allen Verdächtigen wird vorgeworfen, gegen das Gesetz über die Beteiligung an staatlichen Unternehmen BE 2535 [1992] und gegen das Gesetz über die Einreichung von Angeboten bei staatlichen Stellen BE 2542 [1999] verstoßen zu haben“, so die NACC.

Die Verträge für den Betrieb der Abschnitte sollten ursprünglich im Jahr 2029 auslaufen. KT und BTSC unterzeichneten jedoch eine Vereinbarung über eine Verlängerung um weitere 13 Jahre bis 2042.

Ebenfalls in den Fall verwickelt sind der ehemalige stellvertretende Gouverneur von Bangkok, Theerachon Manomaipiboon, der ehemalige KT-Vorsitzende Prapanpong Vejjajiva, der ehemalige KT-Vorstandsvorsitzende Amorn Kitchawengkul, der ehemalige Stadtschreiber Charoenrat Chutikan, der ehemalige stellvertretende Stadtschreiber Ninnart Chalitanont, die ehemaligen Generaldirektoren der BMA-Verkehrsabteilung Jumpol Sumpaopol und Thana Wichaisarn sowie der Leiter der BMA-Verkehrsabteilung Krit Kiatpanachart.

Premierminister Prayut Chan-o-cha hatte Sukhumbhand im Oktober 2016 als Gouverneur von Bangkok abgesetzt, weil er angeblich Staatsgelder veruntreut hatte. Er wurde durch seinen Stellvertreter Pol General Aswin Kwanmuang ersetzt.

Die BMA schuldet der BTSC derzeit 40 Mrd. Baht für den Betrieb der Erweiterungen der Green Line, und obwohl das Gericht die BMA zur Zahlung eines Teils der Summe verurteilt hat, ist noch unklar, wie dieser Streit beigelegt werden soll.