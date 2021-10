BANGKOK: Am Donnerstag gab der Direktor der Skytrain-Betreibergesellschaft „Bangkok Mass Transit System“ Surapong Laoha-Unya bekannt, dass sowohl BTS (Skytrain), BRT (Schnellbus) und Gold Line (Monorail) ab kommenden Montag (1. November) wieder zu normal Betriebszeiten verkehren werden. Er fügte hinzu, dass die Wiederaufnahme der normalen Betriebszeiten im Einklang mit dem Vorhaben der Regierung stehe, das Königreich ab dem 1. November für ausländische Besucher aus 46 Ländern „mit geringem Covid-19-Risiko“ ohne Quarantäne zu öffnen, wenn sie vollständig gegen Covid-19 geimpft sind.

Khun Surapong fügte hinzu, dass BTS, BRT und Gold Line ab Montag wieder wie gewohnt von 06.00 Uhr morgens bis Mitternacht in Betrieb sein werden, unter Ausnahme der BTS-Stationen der „Green Line“ in Samut Prakan und Pathum Thani, die nur bis 23.00 Uhr bedient werden, da die beiden Nachbarprovinzen Bangkoks nicht zu den 17 Pilotgebieten der Regierung gehören, die für den internationalen Tourismus geöffnet werden. Ebenfalls ab Montag wieder von 05.00 bis 01.00 Uhr morgens geöffnet seien nach Aussage von Khun Surapong die Park & Ride-Parkplätze an den Bahnstationen.

Er fügte hinzu, dass „Bangkok Mass Transit System“ für die touristische Wiedereröffnung Bangkoks und zur Wiederaufnahme der normalen Betriebszeiten bereit wäre. Alle Mitarbeiter seien laut Khun Surapong vollständig gegen Covid-19 geimpft und müssten sich außerdem regelmäßig Covid-19-Tests unterziehen, bevor sie ihren beruflichen Pflichten nachkommen können.

Darüber hinaus werde sein Unternehmen 98 Züge einsetzen und regelmäßige Reinigungsarbeiten durchführen, um das Vertrauen der Fahrgäste in den öffentlichen Nahverkehr der Millionenmetropole zu stärken, fügte er hinzu. Auskünfte werden vom BTS-Callcenter unter der Rufnummer 02-617.6000 und über Line (@btsskytrain) erteilt. Aktuelle Informationen, z.B. zu Fahrplanänderungen, werden auf Facebook angekündigt.