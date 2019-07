Von: Redaktion DER FARANG | 05.07.19

BANGKOK: Fahrkarten für den Skytrain (BTS) sind nach einem aktuellen Forschungsbericht des Thailand Development Research Institute im Vergleich zu den Grundlöhnen in Thailand zu teuer.



Danach können sich Geringverdiener pro Fahrt nur 11,7 Baht leisten, gegenüber dem Skytrain-Startpreis von 16 Baht. Bezogen auf die Kosten pro Kilometer, die mit dem Öffentlichen Schienenverkehr zurückgelegt werden, liegt der Durchschnittspreis in Bangkok bei 14,8 Baht gegenüber 12,4 Baht in London, 2,3 Baht in Singapur und 4,08 Baht in Hongkong.

Der Bericht weist auch auf erhebliche Preisunterschiede zwischen dem BTS (Skytrain) und dem MRT (U-Bahn) hin. Einem BTS-Passagier würden 37 Baht berechnet, wenn er von Sala Daeng nach Asoke fährt, verglichen mit 23 Baht, wenn er mit der MRT zwischen den Bahnhöfen Silom und Sukhumvit pendelt. Aufgrund der hohen Fahrpreise würden weniger Pendler die elektrischen Züge benutzen, heißt es weiter. Derzeit verkehren drei elektrische Schienensysteme durch die Hauptstadt: BTS Skytrain, MRT und die SRT-Flughafenverbindung (Airport Rail Link).