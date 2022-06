Skytrain behält Maskenpflicht bei

BANGKOK: Die Maskenpflicht im Freien wurde in Thailand aufgehoben: Fortan dürfen sich die Menschen wieder in der Öffentlichkeit ohne Nasen-Mund-Schutz aufhalten.

Private Unternehmen und öffentliche Einrichtungen haben jedoch das Recht, weiterhin an der Maskenpflicht in ihren Räumlichkeiten oder Fahrzeugen festzuhalten.

So hat Bangkoks Skytrain-Betreiber prompt auf die Aufhebung der Nasen-Mund-Schutz-Pflicht in der Öffentlichkeit reagiert und bekanntgegeben, dass an Bord seiner Züge das Tragen einer Gesichtsmaske weiterhin obligatorisch ist.

Die Regelung gilt auch in öffentlichen Bussen und in den Zügen der Bangkok Metro. Personen, die sich der Auflage widersetzen, wird der Transfer verweigert.