Von: Redaktion (dpa) | 05.03.20

KVITFJELL: Der deutsche Skirennfahrer Thomas Dreßen will über einen Start bei Abfahrt und Super-G in Kvitfjell am Wochenende erst nach den Trainings entscheiden.



«Nach meinem Sturz in Hinterstoder habe ich mich einige Tage geschont», berichtete der 26-Jährige. Er hatte sich am Samstag in Österreich beide Schultern ausgekugelt, weitere Bänder in dem Gelenk aber nicht schlimmer verletzt. Deshalb trat der Oberbayern den Flug nach Skandinavien mit dem Team an.

Nach einem ersten Tag auf Skiern in Norwegen am Mittwoch berichtete der dreimalige Saisonsieger: «Ich hatte zwar noch etwas Schmerzen in den Schultern, aber es ist insgesamt gut gegangen.»

Neben Dreßen, der in diesem Winter die Abfahrten von Lake Louise, Garmisch-Partenkirchen und Saalbach-Hinterglemm gewonnen hatte und dreimal Dritter geworden war, nominierte der Deutsche Skiverband (DSV) noch Josef Ferstl, Romed Baumann, Andreas Sander, Dominik Schwaiger und Simon Jocher für die Abfahrt am Samstag (11.00 Uhr) und den Super-G am Sonntag (10.30 Uhr/jeweils ZDF und Eurosport).