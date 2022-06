PATTAYA: Seit 2004 steht der 21. Juni ganz im Zeichen des Skateboarding. Denn an diesem Datum feiern Skater weltweit den internationalen Geh-Skateboarden-Tag (engl. „Go Skate Day“).

Als offizieller Feiertag der weltweiten Skater-Szene verfolgt der „Go Skate Day“ eine ganze Reihe von Zielen: Skateboarder sollen sich natürlich auf ihr Board schwingen sowie Skate-Contests und Events veranstalten.



So auch in Pattaya, wo am Dienstag, 21. Juni 2022 von 15.00 bis 23.00 Uhr auf dem Skateplatz „Blue Park“ (Karte) am Hafen Bali Hai das Skater-Festival „Pattaya Go Skateboarding Day 2022“ ausgerichtet wird.



Zu den Höhepunkten gehören Mini Ramp Contests, Trick Jams, Bank & Block Contests und viele weitere Wettkämpfe auf dem Board. Abgerundet wird das Festival mit Graffiti-Wettbewerben, einen Fashion- und Street-Food-Markt mit populären Food-Trucks sowie Konzerten mit 14 thailändischen Rockbands.



