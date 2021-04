Von: Björn Jahner | 04.04.21

PATTAYA: Das Einkaufszentrum CentralFestival Pattaya Beach hat seine Outdoor-Aktivitätenfläche an der Second Road umgestaltet und in einen Skate­park verwandelt. Geboten werden Rampen, Geländer und viele weitere Hindernisse, die speziell auf die Bedürfnisse von Skateboardern zugeschnitten sind.

Der Skatepark hat von 15.00 bis 23.00 Uhr geöffnet und kann kostenlos genutzt werden. Mehr auf Facebook.