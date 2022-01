PATTAYA: Lokale Behörden und ca. 30 Unternehmer nahmen am Samstag (29. Januar 2022) an einem Treffen teil, um klare Präventivmaßnahmen und Regelungen für die weitere Wiedereröffnung der Walking Street in Süd-Pattaya zu besprechen. So soll der weltbekannte Rotlichtkiez noch vor dem geplanten Besuch der US-Marine Mitte Februar wieder in Betrieb gehen, fordern die in der Ausgehmeile ansässigen Unternehmer. Voraussetzung dafür ist die Einführung des „Sandbox“-Modells in Pattaya.

Der Bezirksvorsteher bat dieAnbieter von Dienstleistungen um Zusammenarbeit bei der strikten Einhaltung der vom Gesundheitsamt vorgeschriebenen Präventivmaßnahmen, um das Vertrauen der ankommenden Touristen zu stärken. Er informierte die Anwesenden auch über den Besuch der US-Marine, die Mitte Februar an den „Cobra Gold“-Militärübung mit rund 2.000 Soldaten teilnehmen wird. Es wurde bisher jedoch keine Aussage gemacht, ob die Soldaten während des Trainings Freizeit haben werden oder nicht..

Cobra Gold wird aufgrund der Covid-19-Pandemie auch dieses Jahr wieder nur im reduzierten Umfang in der Provinz Chonburi durchgeführt – vom 20. Februar bis zum 5. März. Die geplanten Übungen werden sich auf die Feldausbildung konzentrieren und es werden humanitäre Trainings stattfinden.

„Die Dienstleistungsanbieter in der Walking Street müssen sich weiterhin strikt an die vom Gesundheitsministerium vorgeschriebenen Präventivmaßnahmen halten, wie z. B. die tägliche Durchführung von ATK-Tests bei allen Angestellten und Kunden sowie die Einrichtung von Bereichen zur sozzialen Distanzierung “, sagte Bezirkschef Khun Wuttisak bei dem Treffen.

Polizeioberst Kunlachart Kunlachai, Polizeichef von Pattaya City, informierte in einem Überblick über die Geschäftstätigkeit in der Stadt, die meisten Betreiber hätten sich bei der Wiedereröffnung ihrer Geschäfte an die Vorschriften der Regierung gehalten, so Polizeioberst Kunlachart. Er forderte auch Unterhaltungslokale wie Bars, Kneipen, Nachtclubs und Karaoke-Lounges auf, gemäß den nationalen Covid-19-Anordnungen geschlossen zu bleiben, merkte jedoch an, dass sie vorübergehend als „Restaurants“ betrieben werden könnten.

Für die Wiedereröffnung von Pattayas Walking Street sollen u.a. offizielle ATK-Teststellen eingerichtet werden, an denen Besucher und Personal durch Beamte des Gesundheitswesens auf Covid-19 getestet werden.

Alle Anwesenden betonten, dass bei einer zukünftigen, weiteren Verbesserung der Covid-19-Situation weitere Beschränkungen gelockert werden könnten, wie z. B. die vollständige legale Wiedereröffnung des Nachtlebens, längere Öffnungszeiten, die Wiedereröffnung von Karaoke-Etablissements und die Lockerung der derzeitigen strengen täglichen ATK-Testauflagen.