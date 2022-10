BANGKOK: Der schwere Tropensturm Nesat hat sich am Montag um 16.00 Uhr im Südchinesischen Meer zu einem Taifun verstärkt, berichtet das thailändische Meteorologische Amt (TMD).

Nach Angaben des TMD wird der Taifun voraussichtlich von Mittwoch bis Donnerstag über das südchinesische Hainan bis zur Küste Obervietnams ziehen und anhaltende Winde von etwa 120 Stundenkilometern mit sich bringen. Thailand wird seine Auswirkungen jedoch kaum spüren, da der Sturm aufgrund eines Hochdrucksystems rasch an Stärke verlieren wird, heißt es weiter.

„Dieses Phänomen wird in Nordthailand vereinzelt leichten Regen verursachen“, so das TMD. Im Süden wird es von Dienstag bis Freitag aufgrund des Monsuntrogs und des Südwestwinds aus der Andamanensee sintflutartige Regenfälle geben.

Der Seegang wird im südlichen Golf von Thailand 1 bis 2 Meter und in der Andamanensee 2 bis 3 Meter betragen, bei Gewittern aber noch höher.

„Die Menschen sollten sich vor schweren Bedingungen in Acht nehmen, die Sturzfluten und Überschwemmungen verursachen können“, warnte das TMD. Die Menschen an der Südwestküste (Andamanensee) sollten sich vor küstennahen Überschwemmungen in Acht nehmen, hieß es weiter.

Die Behörde rief alle Schiffsführer zu besonderer Vorsicht auf, während kleine Boote in der Andamanensee bis Freitag den Hafen nicht verlassen sollten.