Von: Redaktion DER FARANG | 25.02.21

BANGKOK: 200.000 Dosen des chinesischen Impfstoffs Sinovac sind am Mittwoch um 10.05 Uhr in Thailand angekommen. Premierminister Prayut Chan-o-cha und Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul nahmen die erste Charge am Flughafen Suvarnabhumi in Empfang.

Die Anti-Covid-19-Impfstoffe verließen Peking um 5.50 Uhr Ortszeit mit dem Frachtflug TG 675 der Thai Airways International (THAI). Die 200.000 Dosen werden im Impfstofflager im Department of Medical Sciences gelagert. Der Impfstoff wird drei Tage lang getestet, die erste Charge erhält das Bamrasnaradura Infectious Disease Institute. Anutin wird Berichten zufolge der erste sein, der mit Sinovac geimpft wird. Er wird die Injektion am 27. Februar um 9 Uhr im Institut erhalten. Prayut soll mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden.