BANGKOK: Am Mittwoch (15. November 2023) werden die Temperaturen in den meisten Teilen des Landes um 2 bis 4 Grad Celsius sinken, mit starken Winden in den nördlichen und zentralen Regionen, einschließlich dem Großraum Bangkok. Im Süden werden weiterhin starke Regenfälle erwartet.

Eine kühle Luftmasse liegt noch über dem nördlichen Teil Thailands sowie dem Südchinesischen Meer und sorgt für kühle Morgenstunden im Norden und Nordosten. In den zentralen und östlichen Regionen wird es vereinzelt Regen und Gewitter geben.

Der Nordostmonsun über dem Golf von Thailand und der südlichen Region bleibt mäßig aktiv, wird aber wahrscheinlich starke Regenfälle in den Süden bringen. Die Bewohner dieser Gebiete sollten sich vor Sturzfluten in Acht nehmen, insbesondere in niedrig gelegenen Gebieten in der Nähe von Wasserläufen und in Gebieten, die anfällig für Erdrutsche sind.

In der Ostküste des Golfs von Thailand herrscht ein Seegang von 1 bis 2 Metern vor, im südlichen Golf teilweise noch höher. In der Andamanensee wird der Seegang etwa 1 m Höhe betragen, in Gebieten mit Gewittern auch mehr. Kleine Schiffen sollten mit Vorsicht navigieren.

Vom 16. bis 19. November 2023 wird eine weitere starke kühle Luftmasse aus China erwartet, die Thailand überzieht. Diese wird zunächst einige vereinzelte Gewitter in den nördlichen Teil des Landes bringen. Später werden die Temperaturen sinken und kühles bis kaltes Wetter bringen, das von starken Winden angeheizt wird. In der nordöstlichen Region werden die Temperaturen um 5 bis 7 Grad Celsius sinken, in der nördlichen Region um 4 bis 6 Grad Celsius und in der zentralen Region, einschließlich dem Großraum Bangkok, und der östlichen Region um 2 bis 4 Grad Celsius.