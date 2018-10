PHANG-NGA: Touristen dürfen ab sofort nicht mehr auf den Similan-Inseln übernachten.

Die Ankündigung wurde am Montag in der „ Royal Gazette“ veröffentlicht. Übernachtungen, so die Naturschutzbehörde, würde die Wasserverschmutzung verstärken und die Ökologie der Inseln beschädigen, insbesondere Korallen und weitere Meeresbewohner. Eine Ausnahme gilt für jene Unternehmen, die Tiefseetauchen mit von der Nationalparkbehörde ausgestellten Lizenzen betreiben. Im letzten Monat wurde bekannt, dass Tiefseetaucher bis zu vier Nächte bleiben dürfen. Der massive Besucherstrom im Similan-Archipel der Provinz Phang-nga hat Bedenken ausgelöst, dass die Natur über den Punkt der Wiederherstellung hinaus zerstört werden könnte. Mehr als 5.000 Menschen besuchen täglich die Inseln, so die Naturschutzbehörde. Im Mai hatten die Behörden bereits die Beherbergungsdienste auf den Inseln geschlossen, um die Anzahl der Besucher und die Verschmutzung durch Müll und Abwasser zu reduzieren.