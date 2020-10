Nach der siebenmonatigen Schließung präsentiert sich der Nationalpark schöner als je zuvor. Foto: The Nation

PHANG-NGA: Der Nationalpark Mu Koh Similan wird am Donnerstag, 15. Oktober, unter Beachtung der obligatorischen Covid-19-Auflagen für Besucher wieder geöffnet.

Das Department of National Parks (DNP) hatte die Similan-Inseln in der Provinz Phang-nga im März aufgrund des Covid-19-Ausbruchs geschlossen. Am letzten Freitag brachte die Parkverwaltung Vertreter von Tourismusagenturen und Medien zur Insel 8 (Koh Similan), Insel 4 (Koh Miang), zur Kuerk-Bucht, zum landschaftlich reizvollen Aussichtspunkt Lan Kha Luang und dem Nah-Strand oder Princess-Strand, Phang-ngas längstem weißen Strand mit kristallklarem Wasser.

Reisen in der neuen Normalität böten thailändischen Touristen ein besseres Erlebnis, da die natürliche Schönheit der Inseln nach siebenmonatiger Schließung vollständig wiederhergestellt sei, heißt es bei der Parkverwaltung. Weil ausländische Touristen nicht kommen könnten, würden die Inseln weniger überfüllt sein.