Von: Redaktion DER FARANG | 15.10.18

PHANG-NGA: Touristen können ab dem heutigen Montag wieder die Similan-Surin-Inseln besuchen.

Auf den beliebten Touristenattraktionen in der Andamanensee wird die Zahl der Besucher jedoch auf 3.325 pro Tag begrenzt, um eine Überfüllung zu verhindern. Laut der Abteilung für Nationalparks, Wildtier- und Pflanzenschutz sollen es auf der Koh See pro Tag nicht mehr als 1.700 Touristen und auf der Koh Paed nicht mehr als 1.625 sein, während die Zahl der Taucher an 21 Tauchplätzen auf 525 pro Tag begrenzt ist. Auf beiden Inseln ist keine Übernachtung mehr gestattet. Reiseveranstalter wurden über die Wiedereröffnung der beiden Inseln für Besucher und die Beschränkungen informiert. Ihre Schiffe wurden ordnungsgemäß auf Seetüchtigkeit überprüft und ob sie mit ausreichend Schwimmwesten für Passagiere ausgestattet sind. Die Wiedereröffnung der beiden Inseln für die Besucher markiert das Ende der Monsunzeit und den Beginn der Touristensaison in der Andamanensee.