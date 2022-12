Von: Björn Jahner | 25.12.22

PATTAYA: In Sämis Restaurant in der Padtanakan Road Soi 2 in der „Pattaya Darkside“ wird am Samstag, 31. Dezember von 18.00 bis 01.00 Uhr eine ausgelassene Silvesterparty mit Showprogramm und einem internationalen Buffet veranstaltet.

Buffetpreis pro Person: 890 Baht. Reservierung, Tel.: 088-522.7318. Mehr erfahren Sie auf Facebook.