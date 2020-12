Von: Björn Jahner | 21.12.20

HUA HIN: In der gediegenen Sky Bar des Foxes International Restaurant wird am Donnerstag, 31. Dezember ab 18.00 Uhr eine Silvester-Rooftop-Party unter dem Motto „Let’s go back in Time“ veranstaltet.

Foxes International Restaurant, Sky Bar and Lounge befindet sich im Obergeschoss von Sunshine Hills in der Wat Nikro Tharam Road, Soi Sunshine International. Mehr erfahren Sie auf Facebook.