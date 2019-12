Von: Björn Jahner | 24.12.19

PATTAYA: Im Fine-Dining-Restaurant Casa Pascal wird der Jahresabschluss am Dienstag, 31. Dezember ab 18 Uhr mit einem außergewöhnlichem Sechs-Gänge-Menü zum kulinarischen Erlebnis.

Kalte Vorspeise: Pascals geräucherter norwegischer Lachs mit traditionellen Beilagen oder Cocktail vom kanadischen Hummer oder 4 Tsarskaya-Austern – serviert auf Eis – mit 4 verschiedenen Saucen oder Entenleberterrine mit Selleriesalat und Zwiebel-Tomaten-Chutney oder Rinder-Carpaccio Mirin mit japanischer Sojasauce, Sesamöl, Nashi-Birnen und Knoblauch. Suppe: Hummercremesuppe mit Cognac oder Lauchcremesuppe mit gebratenen Pilzen oder Klare Ochsenschwanzsuppe mit Ochsenschwanz, Gemüse und Sherry. Warme Vorspeise: Gebratene Entenleber auf Kartoffelpuffer mit Tomaten-Zwiebel-Chutney oder Jakobsmuscheln in Knoblauchbutter oder Kristallgarnelen auf Ratatouille, Tomatencoulis und Basilikumöl. Hauptgericht: Pochiertes Thai-Wolfsbarschfilet in Weißwein-Dill-Sahnesauce oder Gegrillte Tigergarnelen oder Gebratene Entenbrust in Orangensauce oder Gegrilltes Neuseeland-Rinderfilet. Pre-Dessert: Feine internationale Käse-Selektion oder Coupe Colonel (hausgemachtes Limettensorbet mit Wodka) oder Marinierte Orangen in raffiniert gewürztem Tee-Rum-Likör mit Vanille-Eiscreme. Dessert: Schwarzwälder Kirschtorte oder Zuger Kirschtorte oder Crêpe Suzette mit Vanille-Eiscreme oder Edle Schweizer Mousse au Chocolat mit Beeren. Menüpreis: 1.890 Baht net.

Reservierung, Tel.: 061-643.9969. Ort: Casa Pascal, Second Road (ggü. Royal Garden Plaza), Süd-Pattaya.