Von: Gregor Tholl, dpa | 30.12.22 | Überblick

BERLIN: Kiwi wieder am Brandenburger Tor, Bülent Ceylan mit neuer Show, «Tatort» gegen «Traumschiff» und Schlager mit Andy Borg - was das deutsche Fernsehen so an Silvester und Neujahr zeigt.

Silvester und Neujahr sind diesmal ein Wochenende. Ein Überblick über Höhepunkte großer TV-Anbieter vom 30.12. bis 1.1.:

Freitag, 30. Dezember:

Frank Plasberg verabschiedet sich als Moderator auch beim alljährlichen ARD-Jahresrückblicks-Quiz («2022 - Das Quiz»). Die vier prominenten Kandidaten sind wie schon letztes Jahr Günther Jauch, Jan Josef Liefers, Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen.

Sat.1 belebt das Format «Stars in der Manege» wieder. Moderiert wird die Sendung von Jörg Pilawa und Jana Ina Zarrella. Bei Kabel eins läuft der Kinderabenteuer-Klassiker «Die Goonies» von 1985.

ProSieben hat um 22.40 Uhr die deutsche Free-TV-Premiere vom «Joker» (2019) im Programm. Er brachte einen Oscar für Joaquin Phoenix. Der Batman-Gegner wird hier als verzweifelter, wütender Clown gezeigt.

Fans von Leonardo DiCaprio müssen sich entscheiden: zwischen «Titanic» bei Vox und «The Wolf Of Wall Street» bei RTLzwei.

3sat zeigt die traditionelle satirische Abrechnung «Urban Priol: TILT 2022 - Der Jahresrückblick».

Samstag, 31. Dezember:

Shows, Shows, Shows: Im Ersten kommt «Die große Silvester Show» mit Francine Jordi und Hans Sigl. Es treten auf Beatrice Egli, Michelle, Marie Reim, Oli.P, Spider Murphy Gang, Chris de Burgh, Nathan Evans, Marianne Rosenberg, Gitte Hænning, Kerstin Ott und Glasperlenspiel.

Im ZDF gibt es dagegen die Liveshow «Willkommen 2023» vom Brandenburger Tor, diesmal auf der anderen Seite - auf dem Pariser Platz östlich des Tors. Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner wollen unter anderem die Scorpions, DJ Bobo und Sasha begrüßen. Im Anschluss (00.50 Uhr) kommt «Die ZDF-Mitternachtsparty». Beatrice Egli und Bülent Ceylan feiern ins neue Jahr und präsentieren Lieblingssongs.

Im MDR Fernsehen heißt es «Silvesterhits & Spaß» mit Julia Lindholm, Jürgen Drews, Anna-Maria Zimmermann, Mickie Krause, DJ Ötzi, Klubbb3.

Das WDR Fernsehen zeigt «Die Countdown-Show 2022»: «50 Knaller-Sketche von Loriot, Frankenfeld, Hallervorden und Otto. Mit dem Lustigsten aus Bananas, Sketchup und Schmidteinander».

RTL hat «Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Silvester-Party-Hits» im Programm, RTLzwei den Klassiker «Der mit dem Wolf tanzt». ProSieben sendet nach dem Sketch «Silvester für Eins» mit Joko und Klaas die Winnetou-Parodie «Der Schuh des Manitu - Extra Large». Kabel eins bietet einen Filmabend mit «Miss Marple: Mörder ahoi», «Miss Marple: 16 Uhr 50 ab Paddington», «Die nackte Kanone».

Sonntag, 1. Januar:

Der erste Spielfilm, den das Erste im neuen Jahr zeigt (1.1., 2.10 Uhr), ist der Klassiker «Der rosarote Panther», der 60 Jahre alt wird - Ende 2023. Der Neujahrs-«Tatort» '23 am Abend kommt dann aus Köln: «Freddy Schenk ist alarmiert, denn auf das Restaurant seiner Tochter Sonja wurde ein Brandanschlag verübt. In der ausgebrannten "Wunderlampe" findet die Polizei eine zur Unkenntlichkeit verkohlte Leiche.» Parallel zum «Tatort» zeigt das ZDF wieder seine traditionsreiche Urlaubsschmonzette: «Das Traumschiff: Bahamas».

Im SWR Fernsehen heißt es ab 20.15 Uhr «Schlager-Spaß mit Andy Borg», viel Sender zeigen Filme, Vox zum Beispiel die Liebeskomödie «Yesterday», RTLzwei das Schlachtenepos «Braveheart» und ZDFneo die Fantasykomödie «Ghostbusters - Die Geisterjäger» von 1984.

Sketch-Dauerbrenner «Dinner forOne» zu Silvester im Fernsehen:

Das NDR Fernsehen zeigt gleich wieder vier Mal am 31. Dezember die traditionelle Fassung «Dinner for One oder Der 90. Geburtstag» - und zwar um 15.30 Uhr, 17.35 Uhr, 19.40 Uhr und 23.35 Uhr.

Das Erste sendet sie um 18.40 Uhr und nochmal nach Mitternacht (um 05.10 Uhr am Neujahrsmorgen).

Außerdem ist das Original in folgenden Dritten im Programm zu finden: im WDR Fernsehen (17.35 Uhr), RBB Fernsehen (19.00 Uhr sowie 5.30 Uhr am 1.1.), MDR Fernsehen (19.00 Uhr), HR Fernsehen (19.10 Uhr), SWR/SR (19.25 Uhr) und BR Fernsehen (19.40 Uhr).

Die Episode «Sylvesterpunsch» aus der Kultserie «Ein Herz und eine Seele» an Silvester im Fernsehen:

Ekel Alfred macht auch dieses Silvester wieder Stunk in seiner Familie - und zwar um 16.15 Uhr im BR Fernsehen und MDR Fernsehen, 17.55 Uhr im WDR Fernsehen und NDR Fernsehen, 18.10 Uhr im RBB Fernsehen und 18.15 Uhr im SWR Fernsehen. Tagesschau24 zeigt den Sketch zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

Silvesterfeier wieder mit Publikum am Brandenburger Tor

BERLIN: Nach coronabedingten Beschränkungen sind zu Silvester in Deutschland wieder Partys und Feuerwerk möglich. Auch am Brandenburger Tor in der Hauptstadt Berlin ist eine Show geplant. Wer dabei sein will, musste fix sein.

Berlin feiert wieder Silvester am Brandenburger Tor. Nach zwei Jahren Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie ist an diesem Samstag am Wahrzeichen der deutschen Hauptstadt eine Party mit Publikum geplant.

In den vergangenen beiden Jahren waren die großen Feiern am Brandenburger Tor mit Zehntausenden Besuchern wegen Corona ausgefallen - nun können 2500 Gäste dabei sein. Das Interesse an der Show «Celebrate at the Gate» ist groß: Die ersten 1500 kostenlosen Eintrittskarten waren laut Veranstalter binnen sechs Minuten weg.

Auch die restlichen etwa 1000 Plätze waren am Donnerstag schnell im Internet vergeben, wie der Veranstalter mitteilte. Gebucht wurde die Silvesterparty nach Angaben eines Sprechers von Gästen aus der ganzen Welt - unter anderem dabei sind Honduras, Brasilien, Costa Rica, Peru, Irland, Großbritannien, Schweden, Südafrika, Australien, Japan, Indien, Italien, Tunesien und Spanien.

Die Veranstalterfirma Silvester in Berlin GmbH spricht von «Deutschlands spektakulärster Silvesterfeierlichkeit». Ein Höhenfeuerwerk wird es nicht geben. Gezeigt werden soll aber eine Lichtshow, die mit den Machern des «Festival of Lights» entwickelt wurde. «Ein Höhenfeuerwerk ist nicht gestattet», hieß es vom Veranstalter. Anders als in den Vorjahren findet die Party diesmal auf dem Pariser Platz auf der Ostseite des Tores statt. Mehr als 400 Menschen sorgten laut Veranstalter für den Aufbau.

Auf der Bühne sollen prominente Bands und Musiker wie die Scorpions, Alphaville, Calum Scott («You Are the Reason»), Kamrad («I believe»), Moncrieff («Warm»), DJ Bobo und die Münchner Freiheit unterhalten. Durch die Liveshow, die im ZDF mit dem Titel «Willkommen 2023» gezeigt wird, führen Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner. Unterstützt werden sie dabei laut Veranstalter von Sänger Sasha, der nochmals als Dick Brave auftreten will. Einlass für das Publikum ist am 31. Dezember von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr. Am Eingang gibt es Kontrollen, große Taschen oder Rucksäcke sind verboten.

2020 und 2021 waren die früheren, richtig großen Feiern am Brandenburger Tor mit Zehntausenden Besuchern ausgefallen. Es gab nur Konzerte und Shows für das Fernsehen. Im vergangenen Jahr kurz vor Mitternacht versammelten sich jedoch trotz Verbots mehrere Tausend Menschen zum Feiern, so dass die Polizei einschritt.

Diese kündigte an, in diesem Jahr stadtweit mit rund 1100 Polizisten im Einsatz zu sein. «Wir erwarten ein ähnliches Silvester wie vor der Corona-Pandemie», sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik der Deutschen Presse-Agentur. «Das bedeutet ein deutlich erhöhtes Einsatzaufkommen.» Feuerwehr und andere Hilfsorganisationen kündigten an, ihr Personal auf mehr als 1400 Einsatzkräfte zu verdreifachen.

Feuerwerk und Silvesterböller sind in der Silvesternacht in der Hauptstadt in drei Gebieten verboten: auf dem Alexanderplatz, rund um die Steinmetzstraße in Schöneberg sowie am Gefängnis in Moabit. Am Alexanderplatz und in Schöneberg hat es laut Polizei früher verstärkt Angriffe auf Polizisten und Polizistinnen sowie Feuerwehrleute gegeben. Um zu gewährleisten, dass dort kein Feuerwerk gezündet wird, werden nach Polizeiangaben Absperrgitter aufgestellt, und es gibt Kontrollen an den Zugängen.

Die Verbotszone in den Straßen am Gefängnis Moabit gibt es in diesem Jahr, weil früher zahlreiche Menschen von der Straße aus Böller auf das Gelände warfen oder Raketen in Richtung der Anstalt abschossen.