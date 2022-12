Von: Björn Jahner | 16.12.22

BANGKOK: Das interprovinzielle staatliche Busunternehmen Transport Company bietet 10 Prozent Ermäßigung auf Bustickets für Reisende, die kurz vor und nach den Neujahrsfeiertagen unterwegs sind. Mit der Rabattaktion soll das Verkehrsaufkommen während der Feiertage vom 30. Dezember 2022 bis 3. Januar 2023 verringert werden.

Viele Thais fahren über Neujahr in ihre Heimatstädte, wo sie Verwandten besuchen, was zu schweren Verkehrsstaus und während der sogenannten „sieben gefährlichen Tagen“ mit einer Zunahme der Verkehrsunfälle führt.

Fahrgäste, die E-Tickets über die App oder unter www.busticket.in.th für Inlandsfahrten vom 21. bis 27. Dezember 2022 und vom 3. bis 9. Januar 2023 buchen, erhalten 10 Prozent Rabatt auf den Fahrpreis, kündigte Sanyalux Panwattanalikit, Präsident der Transport Co, am Donnerstag (15. Dezember 2022) an.

„Außerdem erhalten Inhaber von Transport Co-Mitgliedskarten für jede Buchung im Dezember doppelte Bonuspunkte“, fügte er hinzu.

Das Unternehmen bietet darüber hinaus vom 19. bis 29. Dezember 2022 in seinem Servicezentrum in Rangsit kostenlose Auto-Checks für Autofahrer an. Damit soll sichergestellt werden, dass die Fahrzeuge sicher und verkehrstauglich sind, um das Risiko von Verkehrsunfällen während der Neujahrsfahrten zu verringern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel.: 02-901.2338.