CHUMPON/SURAT THANI: Vor zehn Jahren begann der letzte Einsatz der beiden thailändischen Kriegsschiffe HTMS Prab und HTMS Sattakut: Sie wurden im Rahmen eines Meeresökologieprojekts in den Gewässern um Koh Ngam Noi in der Provinz Chumphon und Koh Tao in der Provinz Surat Thani in der südlichen Golfküste von Thailand versenkt.

Die auf den Grund des Meeres geschickten Kriegsschiffe dienen seither als künstliche Tauchplätze im Rahmen des preisgekrönten „H.T.M.S. Underwater Learning Site Project“, das in Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Behörden und dem börsennotierten thailändischen Ölgiganten PTT Exploration and Production (PTTEP) entstand. Erst kürzlich wurde PTTEP für das Projekt bei den „Gulf Sustainability Awards 2021“ in Dubai mit dem „Silver Award“ in der Kategorie „Best Community Development“ ausgezeichnet.

Künstliche Riffe als neue Tauchziele

Da sie Tauchern als Alternative zu den geschlossenen Korallenriffen dienen, können sich diese erholen.

Seit nunmehr einem Jahrzehnt dienen die HTMS Prab und die HTMS Sattakut als künstliche Korallenriffe und fördern die maritime Artenvielfalt in beiden Gebieten. Zuvor hatte die Erwärmung des Meereswassers zu einer weit verbreiteten Korallenbleiche geführt, was einen negativen Ketteneffekt für die Meereslebewesen zur Folge hatte. Die künstlich geschaffenen Tauchplätze verringerten die negativen Auswirkungen auf die natürlichen Korallenriffe und ermöglichten es ihnen, sich von der Bleiche zu erholen.

Das Projekt hat auch den Tourismus angekurbelt, da Taucher und Touristen nach Koh Ngam Noi und Koh Tao kommen, was wiederum Arbeitsplätze und Einkommen für die Insulaner geschaffen hat.

Die Wracks ziehen viele kleine aber auch große Meerestiere an, u.a. stößt man hier auf Walhaie.

Auch ein Blick auf die Geschichte der HTMS Prab und HTMS Sattakut ist inte­ressant. Die beiden im Jahr 1947 in Dienst gestellten 50-Meter-Schiffe wurden für Patrouillen sowie auf Landungs- und Rettungseinsätzen eingesetzt. Anschließend dienten sie bis 2006 als Lehrschiffe für Marinekadetten, die an Navigations- und Waffenkursen teilnahmen.

Schutz der Meeresökonomie

Damit die Meeresökologie so wenig wie möglich beeinträchtigt wird, wurden die beiden Militärschiffe für ihren Einsatz als künstliche Riffe vorbereitet, bevor sie im Golf von Thailand versenkt wurden, zum Beispiel mit einem Neuanstrich der Rümpfe mit bleifreier Farbe und die Entfernung aller schädlicher Materialien an Bord. Dank dieser Modifizierungen sind die beiden Wracks heutzutage ein sicheres Rückzugsgebiet für kleine und große Meereslebewesen, darunter auch Walhaie, die vor allem zwischen April und September in der Nähe der HTMS Prab gesichtet werden.