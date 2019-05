Von: Redaktion DER FARANG | 01.05.19

BANGKOK: Der deutsche Konzern Siemens wird am Bau der Hochgeschwindigkeitsstrecke der Eisenbahn von Bangkok nach Rayong beteiligt.

Das Unternehmen mit langjähriger Erfahrung von Schienenlösungen ist Teil des von der Charoen Pokphand Group angeführten Konsortiums zum Bau der Speed-Strecke vom Airport Don Mueang über den Flughafen Suvarnabhumi zum Airport U-Tapao in der Provinz Rayong. Zum Konsortium für das 220-Milliarden-Baht-Projekt gehören China Railway Construction Corporation, Bangkok Expressway and Metro, Italian-Thai Development, Ch. Karnchang, Japan Overseas Infrastructure Investment Corp for Transport & Urban Development, Citic Group, Siemens, Hyundai und die Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Das Konsortium hat das günstigste Angebot abgegeben. Die Auftragsvergabe soll Mitte Mai zwischen der staatlichen Eisenbahngesellschaft und der Charoen Pokphand Group unterzeichnet werden..