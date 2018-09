BANGKOK: Massive Holzstrukturen im Siegerentwurf für das neue Passagierterminal des Flughafens Suvarnabhumi stellten möglicherweise ein Brandrisiko dar und könnten gegen die Baugesetze verstoßen, teilte das Engineering Institute of Thailand (EIT) mit.

Das EIT warnt den Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT), den Entwurf umzusetzen, nachdem Ingenieure und Bürger die Sicherheit des Terminals 2 in sozialen Medien in Frage gestellt haben. Laut EIT-Vizepräsident Kecha Thirakome beinhaltet das Design modulare Strukturen in mehreren Schichten, die im Falle eines Feuers eine schnelle Ausbreitung von Flammen ermöglichen könnten. Das „Wald“ -Design für den 35-Milliarden-Baht-Terminal des renommierten Architekten Duangrit Bunnag und eines Konsortiums namens DBALP wurde letzten Monat von einer AoT-Jury zum Sieger des Architektenwettbewerbs ausgerufen. Kecha merkte an, Thailand müsse sich an die Standards der US National Fire Protection Association halten, die die Verwendung von Holz in öffentlichen Gebäuden wie Flughafenterminals verbietet. Assistenzprofessor Chuchai Sujivorakul sagte, nur sichere Materialien wie Beton, Stein und Keramik sollten verwendet werden, zumal sie relativ leicht zu pflegen seien.

Weder das EIT noch der thailändische Architektenrat waren am Designwettbewerb beteiligt. Beide haben vorgeschlagen, dass die AoT das Design im Detail überprüft und, falls ein neuer Wettbewerb notwendig erscheint, diese bei der Festlegung der Leistungsbeschreibung berücksichtigt.