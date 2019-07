Von: Redaktion DER FARANG | 22.07.19

PATTAYA: Über 13.000 Läufer aus aller Welt nahmen am Sonntag am 28. Pattaya Marathon teil.

Chepkok Kibiwott aus Kenia überquerte als Erster die Ziellinie in der Kategorie der Männer über 42,195 Kilometer. Bei den Frauen siegte die Äthiopierin Marta Tinsae Birehan. Den 21,1 Kilometer langen Halbmarathon gewann der Kenianer David Kibet in der Männerkategorie und Etaferahu Dubale Betrie aus Äthiopien bei den Frauen. Nathawut Ounnoum und Sunisa Preechaprong aus Thailand gingen beim 10,550 Kilometer langen Viertelmarathon in den Kategorien Männer und Frauen durchs Ziel. Der Pattaya Marathon wird seit 1992 ausgetragen.