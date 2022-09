Von: Björn Jahner | 01.09.22

CHONBURI: Der thailändische Staatssekretär des Bildungsministeriums Suphat Champatong forderte die zuständigen Behörden zur Untersuchung des tragischen Falls einer siebenjährigen Schülerin auf, die am Dienstag (30. August 2022) tot in einem Schulbus (Minibus) an einer örtlichen Schule im Bezirk Phan Thong in der Provinz Chonburi vorgefunden wurde.

Die Leiche der Schülerin wurde am Dienstagabend gegen 16.00 Uhr mit blutendem Mund mit dem Gesicht nach unten in dem Schulbus gefunden.

Nach Angaben des Schulpersonals hielt der Bus am Eingang der Schule an und setzte die Kinder ab. Nachdem sich der Fahrer vergewissert hatte, dass alle Kinder aus dem Bus ausgestiegen waren, parkte er ddas Fahrzeug auf dem Schulparkplatz und wartete darauf, die Kinder nach der Schule abzuholen.

Als das Schulpersonal am Abend die Bustür öffnete, lag das Kind regungslos im Fahrzeug. Als es sich ihm näherte, stellte es fest, dass das Mädchen nicht mehr atmete.

Die Leiche wurde zur Autopsie in das gerichtsmedizinische Institut des Polizeikrankenhauses gebracht, während die beteiligten Lehrer, Fahrer und das Schulpersonal zum Verhör auf die Polizeiwache geladen wurden.

Khun Suphat kündigte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz eine Untersuchung des Vorfalls an. Überprüft wird, ob der Schulbus ordnungsgemäße Sicherheitsvorkehrungen für die Schüler hatte und ob er von einem Lehrer begleitet wurde, wie es das Gesetz vorschreibt.

Der Staatssekretär betonte, dass der Fahrer und die begleitende Lehrkraft des Schulbusses für den Vorfall verantwortlich sind, da sie ihre Pflichten vernachlässigt haben, auf alle Schüler vor und nach dem Ein- und Aussteigen zu achten.