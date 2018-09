Von: Redaktion DER FARANG | 17.09.18

HANOI (dpa) - Sieben Menschen sind nach einem Musikfestival in Vietnam vermutlich an einer Überdosis Drogen gestorben. Weitere Menschen seien nach dem Vietnam Electronic Weekend in Hanoi verletzt, eine genaue Anzahl sei jedoch nicht bekannt, berichteten staatliche Medien des südostasiatischen Landes am Montag.

Ein Patient sei auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben, die anderen im Krankenhaus, berichtete das Portal «Vnexpress». Viele Menschen würden behandelt, sagte die Sprecherin des Tay Ho Distrikts, in dessen Wasserpark das Festival mit Tausenden Besuchern stattfand, dem Portal.

Ein Festivalbesucher sagte der Seite «zing.vn», viele Menschen hätten Aufputschmittel genommen. Das Vietnam Electronic Weekend war eines der größten jemals in Hanoi veranstalteten Elektro-Festivals. Headliner waren internationale DJs wie Ben Nicky, Yellow Claw und Headhunterz.