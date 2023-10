Foto: The Nation

BANGKOK: Am Donnerstagmorgen (26. Oktober 2023) überführte eine Maschine der El Al Israel Airlines, Flug LY083, sieben Leichen von thailändischen Arbeitern nach Bangkok, die Anfang des Monats beim Hamas-Angriff in Israel getötet wurden.

Die Leichen wurden im Rahmen einer Trauerzeremonie am Suvarnabhumi International Airport von der israelischen Botschafterin in Thailand, I.E. Orna Sagiv, und hochrangigen thailändischen Beamten empfangen. In Holzsärgen wurden die sieben Leichen zu einer Trauerzeremonie gebracht, bei der Vertreter aus Thailand und Israel eine Schweigeminute hielten und anschließend Kränze vor den Särgen niederlegten.

Die Angehörigen der Opfer waren nicht am Flughafen anwesend, da die Behörden Transporter organisiert hatten, um die Leichen in ihre Heimatprovinzen zu bringen. Die sieben Särge wurden um 11.25 Uhr in sieben Transportfahrzeugen zurückgeführt.

Der Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober forderte insgesamt 31 thailändische Todesopfer und hinterließ 18 Verletzte. Darüber hinaus befinden sich 19 thailändische Staatsangehörige weiterhin in Geiselhaft. Aree Krainara, die Sekretärin von Arbeitsminister Piphat Ratchakitprakarn, teilte mit, dass fünf der sieben Opfer sozialversichert waren, wodurch ihre Familien zusätzlich zur Entschädigung von den Regierungen Thailands und Israels auch Entschädigungen vom Sozialversicherungsamt erhalten werden.

Aree Krainara betonte die Bemühungen der thailändischen Regierung, die verbleibenden thailändischen Arbeiter so schnell wie möglich aus Israel zurückzuführen, da der Konflikt zwischen Israel und der Hamas fortbesteht. Sie kündigte an, mit der israelischen Botschafterin Gespräche über die Beschleunigung der Identifizierung der Opfer zu führen, bevor die restlichen Leichen zurückgeschickt werden können.

Bis zum letzten Stand der Informationen, der vom thailändischen Außenministerium am Mittwoch veröffentlicht wurde, waren bereits 4.150 der insgesamt 8.400 Thais, die sich in Israel aufgehalten hatten, in ihre Heimat zurückgekehrt. Die thailändische Regierung setzt ihre Bemühungen fort, die verbleibenden Bürger sicher nach Thailand zu bringen.