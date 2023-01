Foto: The Nation

KOH MAK: Bei einem bisher ungeklärten Brand wurden in einer Bucht auf Koh Mak im östlichen Golf von Thailand in der Provinz Trat am Samstagabend (7. Januar 2023) sieben Schnellboote zerstört, da die Flammen durch den starken Wind angefacht wurden.

Beamte der Tambon Koh Mak Administrative Organisation und örtliche Dorfbewohner versuchten vergeblich, das Feuer zu löschen, was jedoch nicht gelang, da die Flammen die Boote regelrecht verschlangen, bevor sie kenterten, wie Augenzeugen berichteten.

Nach Aussage der Polizei konnte jedoch keiner der Zeugen bestätigen, in welchem Boot das Feuer ausgebrochen war, da sich die Flammen in Windeseile auf die sechs anderen Boote ausgebreitet hatten, die alle nebeneinander in der Thong-Lang-Bucht geankert waren.

Der Schaden wird auf 20 Millionen Baht geschätzt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Koh Maks Bürgermeister Nol Suwatjananon sagte gegenüber der thailändischen Tageszeitung „The Nation“, dass die See sehr rau war sowie starker Wind und hohe Wellen vorherrschten, so dass die Schnellboote geankert werden mussten.

Er führte fort, dass er den Brand dem Gouverneur von Trat gemeldet und die Königlich Thailändische Marine um Hilfe gebeten hatte, damit die gestrandeten Touristen zurück zum Festland von Trat gebracht werden konnten. Die Touristengruppen waren zu einem Tagesausflug auf der Insel und die verbleibenden Schnellboote reichten für den Rücktransport aller Besucher nicht aus.