SAMUT SAKHON: Gesundheitsbehörden in der zentralen Provinz Samut Sakhon haben sieben Fabriken, in denen 40.000 Wanderarbeiter leben und arbeiten, bis Ende Februar abgesperrt. Der Schritt zielt darauf ab, die Ausbreitung des Covid-19-Virus zu stoppen. Laut dem Staatssekretär für öffentliche Gesundheit, Kiatipoom Wongrajit, sind bereits über 9.000 Infektionen in den sieben Fabriken gefunden wurden.

Fast alle Fischmärkte und Fischfabriken in Samut Sakhon, wo etwa 12.000 Virusfälle registriert wurden, sind in den letzten Wochen bereits abgeriegelt worden. Kiatipoom fügte hinzu, dass die meisten Fälle asymptomatisch waren und die meisten Fabrikarbeiter Migranten sind, die auch an ihrem Arbeitsplatz wohnen.

Menschenrechtsgruppen haben Bedenken über die Entscheidung geäußert, die Arbeiter für einen ganzen Monat abzuschotten. Sie sagen, dass sie zwar die Notwendigkeit einer Eindämmung und Quarantäne verstehen, dass dies aber auf humane Weise geschehen sollte. Die Arbeiter können während der Zeit, in der sie abgeschottet leben müssen, normal weiterarbeiten.