BANGKOK: Sieben thailändische Fluggesellschaften wollen beim Finanzministerium ein Hilfspaket über 16 Milliarden Baht beantragen, um ihre Mitarbeiter bezahlen zu können, während sie ihren Dienst eingestellt haben.

Die Fluggesellschaften sind Thai AirAsia, Thai Lion Air, Nok Air, Bangkok Airways, THAI Smile, Thai VietjetAir und Thai AirAsia X. Tassapon Bijleveld, Executive Chairman von Asia Aviation (AAV), dem größten Anteilseigner von Thai AirAsia, erklärte gegenüber der „Bangkok Post“, die sieben Fluggesellschaften hätten nach dem Ausbruch von Covid-19, der zu weltweiten Sperrungen der Grenzen und zur weitgehenden Einstellung des Flugverkehrs geführt habe, gemeinsam beschlossen, finanzielle Unterstützung zu beantragen. Die meisten internationalen und inländischen Flüge wurden in Thailand in der letzten Woche eingestellt.

In den Verhandlungen mit dem Finanzministerium hoffen die Fluggesellschaften auf langfristige Kredite, um ihre Liquidität zu erhöhen und Subventionen für die Gehaltsabrechnung zu erhalten. „Thai AirAsia behält weiterhin seine Mitarbeiter, musste jedoch ihre Löhne um bis zu 30 Prozent kürzen. Thai AirAsia wird nur drei Monate überleben können, wenn es keine finanzielle Hilfe gibt", erklärte Tassapon. Am Freitag hatte Thai AirAsia angekündigt, alle Inlandsflüge für den Monat April zu streichen. Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem alle internationalen Flüge eine Woche zuvor bereits ausgesetzt worden waren. Somit werden alle 63 Flugzeuge im nächsten Monat am Boden bleiben.

Laut der International Air Transport Association (IATA) beschäftigt die Branche 4,27 Millionen Menschen und trägt 15,5 Prozent zum thailändischen Bruttoinlandsprodukt bei.