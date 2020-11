NEW YORK: Der UN-Sicherheitsrat beschäftigt sich erstmals mit den Spannungen in Äthiopien. Das Treffen des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen findet am Dienstag hinter geschlossenen Türen in New York statt und wurde unter anderem von den afrikanischen Staaten im Rat - Südafrika, Niger und Tunesien - beantragt. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montagabend (Ortszeit) aus Diplomatenkreisen. Ein Beschluss wird nicht erwartet.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Vortag dem sudanesischen Premier Abdullah Hamduk Unterstützung für die aus Äthiopien ins Nachbarland Sudan geflohenen Menschen zugesagt. Konkrete Angaben zum Ausmaß der Hilfe machte sie nicht. Wie die Bundesregierung am Montagabend mitteilte, waren sich beide darin einig, dass Wege für eine nichtmilitärische Lösung des Konflikts gefunden werden müssten.

Äthiopiens Regierung hatte nach Monaten der Spannungen zwischen der Staatsführung in Addis Abeba und der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) sowie nach einer Attacke gegen eine Militärbasis eine Offensive begonnen. Hintergrund: Die TPLF und viele Menschen in Tigray fühlen sich von der Zentralregierung nicht vertreten und wünschen sich größere Autonomie.

Dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR zufolge trieb der Konflikt bereits mehr als 40.000 Menschen zur Flucht in das Nachbarland Sudan. Diese Zahl könne demnach schnell anschwellen. Das UN-Welternährungsprogramm (WFP) sprach von einer sich rapide verschlechternden humanitären Situation und transportierte vorsorglich Nahrungsmittel, die für 60.000 Menschen einen Monat lang reichen, zur Grenze. «Die Nahrung musste allerdings von anderen laufenden Programmen ausgeliehen werden», hieß es am Dienstag in einer WFP-Erklärung. Für den Bedarf benötigt das WFP nach eigener Schätzung rund 25 Millionen US-Dollar.

Besorgt zeigte sich das UNHCR am Dienstag auch über die Lage der 100.000 eritreischen Flüchtlinge in der Tigray-Region. Wie auch andere internationale Organisationen rief das UNHCR alle Konfliktparteien zum Schutz der Zivilbevölkerung sowie Zugang für humanitäre Helfer im Konfliktgebiet auf. Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) forderte angesichts eines an diesem Mittwoch auslaufenden Ultimatums der äthiopischen Regierung an die TPLF zum Aufgeben der belagerten Stadt Mekelle einen sofortigen Waffenstillstand.

«Eine gewaltsame Besetzung der Stadt durch Äthiopiens Armee käme einer vom humanitären Völkerrecht verbotenen kollektiven Bestrafung der Zivilbevölkerung gleich; auch Tigrays Regionalregierung begeht Kriegsverbrechen, wenn sie die Zivilbevölkerung am Verlassen der belagerten Stadt hindert», erklärte GfbV-Direktor Ulrich Delius.