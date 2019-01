Von: Redaktion DER FARANG | 13.01.19

Sicherheitskräfte am Tatort in Pattani. Foto: Thai Pbs

PATTANI: Bei einem langen Schusswechsel mit Soldaten wurden im Bezirk Yarang zwei militante Separatisten erschossen und ein Ranger sowie ein achtjähriges Mädchen verletzt.

Sicherheitskräfte hatten einen Hinweis erhalten, dass sich zwei Aufständische in einem Haus in Ban Dan versteckt hielten. Eine kombinierte Streitmacht aus 100 Polizisten, Soldaten und Rangers umstellte das Haus. Ein muslimischer religiöser Führer und ein Dorfvorsteher wurden gebeten, die beiden Kämpfer zur Kapitulation zu überreden, doch beide weigerten sich und eröffneten das Feuer. Die Männer verbarrikadierten sich im Haus und benutzten die Familie des Hausbesitzers, darunter ein achtjähriges Mädchen, als Schild. Nach fünf Stunden stürmte die Streitmacht das Haus, die beiden 30 bzw. 38 Jahre alten Separatisten lagen erschossen auf dem Boden. Das Mädchen wurde mit einem Streifschuss am Rücken in ein Krankenhaus eingeliefert. Es ist außer Lebensgefahr. Der Ranger erlitt leichte Verletzungen.