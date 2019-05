Von: Redaktion DER FARANG | 04.05.19

PATTANI: Bei einem Schusswechsel zwischen Sicherheitskräften und mutmaßlichen Aufständischen im Bezirk Nong Chik ist ein militanter Separatist getötet worden.

Laut Oberst Thanawee Suwannarat, stellvertretender Sprecher der Isoc-Region 4, wurde der Getötete für drei Angriffe gesucht. Darunter waren zwei Bombenanschläge und der Raub von fünf Pick-ups im Stadtteil Na Thawi am 16. August 2017. Damals kam es zu einer dramatischen Reihe von Ereignissen, darunter Geiselnahmen, ein tödlicher Schusswechsel und eine Explosion. Als Sicherheitskräfte am Donnerstag gegen 16 Uhr ein Haus in der Gemeinde Bang Khao nach Verdächtigen durchsuchten, wollte sich der gesuchte Aufständische den Weg freischießen. Dabei wurde er erschossen, ein Polizist verletzt. Zu einem zehnminütigen Schusswechsel zwischen militärischen Rangern und einer Gruppe von acht Aufständischen kam es am Freitagmorgen in Narathiwat. Alle Männer konnten fliehen. Weil am Tatort Blutspuren gefunden wurden, überwachen Beamte alle Krankenhäuser der Region. Die militanten Separatisten sollen einen Anschlag in Chanae geplant haben.