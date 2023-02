BANGKOK: Die Flughafenbehörden haben die Beschwerde eines Reisenden über die langsamen Sicherheitsverfahren am Flughafen Don Mueang zurückgewiesen und betont, dass das Verfahren sogar schneller sei als der internationale Standard.

Die Leitung des Flughafens Don Mueang erklärte am Sonntag (26. Februar 2023), dass das Personal trotz des hohen Passagieraufkommens am Flughafen die steigende Nachfrage effektiv bewältige.

Die Wartezeit für jeden Passagier bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen betrug 14,5 Minuten und war damit schneller als der 15-Minuten-Standard der International Air Transport Association (IATA), so die Flughafenleitung.

Sie reagierte damit auf eine Beschwerde in den sozialen Medien über „langsame“ Sicherheitsverfahren für Inlandsreisende am Flughafen Don Mueang am Samstagmorgen.

Nach Angaben der Flughafenleitung gab es am vergangenen Samstagmorgen in der Hauptverkehrszeit zwischen 06.00 und 08.00 Uhr 37 abgehende Inlandsflüge mit rund 6.000 Passagieren am Don Mueang Airport.

In dieser Zeit benötigte jeder Passagier durchschnittlich 14,5 Minuten, um die Sicherheitskontrolle zu passieren. Das Flughafenpersonal öffnete zu diesem Zeitpunkt neun Kanäle und setzte alle 11 Handgepäck-Röntgengeräte ein, um den Durchleuchtungsprozess zu beschleunigen, so die Flughafenleitung.

Nitinai Sirismatthakarn, Präsident des Flughafenbetreibers Airports of Thailand, erklärte auf Facebook, dass die Zahl der Reisenden in Don Mueang um 06.30 Uhr ihren Höchststand erreichte, die durchschnittliche Wartezeit jedoch nur 14,5 Minuten betrug und damit deutlich unter dem IATA-Standard von 15 Minuten lag.